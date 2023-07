Trailer de 'Barbie' foi proibido no Brasil por dias; entenda

O filme "Barbie", um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos meses, foi alvo de uma liminar, na última sexta (7), do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).



O órgão concedeu liminar parcial que suspendia a exibição de um dos trailers do filme nos cinemas brasileiros exclusivamente em sessões em que a classificação indicativa fosse aberta para menores de 12 anos.



No trailer, crianças aparecem brincando com bonecas, e uma das meninas quebra a cabeça dos brinquedos.