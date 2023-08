Trauma torácico e cirurgia: Regis Danese será transferido de hospital para procedimento

Regis Danese passará por cirurgia após acidente. Crédito: Redes sociais

O cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, permanece internado após sofrer um acidente de carro nesta quarta-feira (29), em uma estrada de Goiás. Ele faria um show na cidade de Ceres, a 178 km de Goiânia, quando bateu o carro que dirigia contra um caminhão que vinha na direção contrária, capotando em seguida.

Segundo a esposa do evangélico, Kelly Danese, ele passou por exames e descobriu que está com um trauma no tórax, além do braço quebrado.

O cantor vai precisar realizar uma cirurgia, mas ainda não há informações de quando será o procedimento. Ainda no vídeo publicado no Instagram, a companheira do artista contou que o carro ficou completamente destruído.

Segundo o G1, a PRF informou que o carro do cantor invadiu a pista contrária no final de uma curva. No veículo estava o artista e o irmão dele, Daniel Danese.