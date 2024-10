MÚSICA

Tributo ao Nirvana reúne música sinfônica e rock na Concha Acústica

Trio de músicos argentinos vai se juntar à Orquestra Villa Lobos para lembrar os 30 anos da morte de Kurt Cobain.

Há pouco tempo, a Bahia assistiu a um animado debate entre dois maestros locais, por causa da fusão entre a música popular e a música erudita. De um lado, estava Carlos Prazeres, da Osba (Orquestra Sinfônica da Bahia), que promove espetáculos como o Cineconcerto; do outro, Ricardo Castro, da Neojiba, que esperneou quando soube que aquela orquestra ia fazer uma apresentação executando clássicos do repertório brega nacional. “Um círculo do inferno nunca Dantes visto neste país”, definiu Castro nas redes sociais.

E agora, o que os dois pensarão sobre o show que vai acontecer na Concha Acústica neste domingo (3), que vai reunir o grunge e a música de orquestra? Chega a Salvador o espetáculo Tribute of Nirvana. No palco, estarão a banda argentina Seattle Supersonics e a Orquestra Sinfônica Villa Lobos. O grupo do país vizinho foi criado em 2010 e é formado por Ezequiel Diaz (voz e guitarra), Estevan Molina (bateria) e Christian Monteiro (baixo).

O trio costumava se apresentar sozinho e seguia a fórmula do Nirvana original, até que conheceu o maestro Adriano Machado, regente da Villa Lobos. “Começamos este projeto há um ano e foi uma ótima ideia fazer essa mistura com a orquestra. O maestro fez um trabalho sensacional com os arranjos e foi uma nova forma de trabalho”, revela Ezequiel.

Adriano Machado é o fundador e diretor musical da Orquestra Sinfônica Villa Lobos e já trabalhou com artistas como Sarah Brightman, John Legend, e DJ Alok. Criou outros espetáculos que unem o popular e o erudito, como La La Land in Concert; Star Wars in Concert; Magia & Sinfonia Disney e Harry Potter In Concert.

Legado grunge

Ezequiel prefere não revelar sua idade e diz apenas que não pôde “crescer naqueles anos” em que o Nirvana despontou, na onda do grunge em Seattle: “Mas gostamos muito de sua música e legado. Desde o início, criamos a banda como fãs do Nirvana com muito respeito e com muita vontade de fazer uma homenagem o mais próximo possível”, diz o vocalista que adota um penteado ao estilo Kurt Cobain, líder do Nirvana.

O músico revela que, embora às vezes receba críticas por fazer essa junção entre o popular e o erudito, a ideia foi bem recebida pelo seu público: “Sempre há pessoas que não gostam das coisas que os músicos fazem, mas felizmente nosso público é muito fiel e ficou encantado com nosso trabalho desde o primeiro momento. Por isso, os adoramos e que cada vez mais pessoas venham aos nossos shows!”, anima-se.

“Foi um desafio muito grande juntar algo tão diferente [o rock com o sinfônico], mas sentimos que em cada show as pessoas ficam surpresas pelo quão bonito é ouvir essa mistura. Sempre saímos muito felizes do palco”, afirma o cantor.

Desde o último dia 17, o Tribute of Nirvana realizou oito apresentações no Brasil, em cidades como Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. No repertório, estão canções como In Bloom; Drain You; About a Girl; Love Buzz e Floyd The Barber. A clássica Smells Like a Teen Spirit, claro, está garantida.

Tribute of Nirvana

Com: Seattle Supersonics e Orquestra Sinfônica Villa Lobos

Local: Concha Acústica (Campo Grande)

Quando: Domingo, 3 de novembro, às 19h

Ingressos à venda em: Site Showpass e na Bravo Hamburgueria

Ingressos:

LOTE 1:

INTEIRA = R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)