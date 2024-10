MODA

Tricô também combina com verão

Esqueça qualquer lembrança do inverno. A técnica do tricô é super adaptável a diferentes estações, tudo vai depender apenas da matéria prima usada e da forma como serão compostas as tramas. Nos dias mais frios, os fios são mais grossos e em materiais densos como a lã (ou outras fibras de origem animal) e por exemplo acrílico, cuja função como isolante térmico garante o aquecimento do corpo. Já no verão as tramas ficam mais abertas, o algodão entra em cena , ou até mesmo o poliéster bem fino e leve, desenvolvido justamente para garantir uma troca de calor mais rápida. Assim, com as versões frescas é possível criar sobreposições vazadas, malhas confortáveis e com transparência. Caso role sentimento em aderir a proposta, escolha peças em tons neutros que facilmente podem ser combinados com elementos estampados. As malhas de tricô listradas em azul e branco são um clássico, se você curte o estilo que remete aos esportes náuticos pode começar a compor por aí. Mantendo a preocupação de estar confortável com as temperaturas altas é sempre bom compor com outras peças em linho, algodão e aproveitar dos comprimentos mais curto, se fizer sentido para o seu estilo pessoal.