Trump "forçou" participação em 'Esqueceram de Mim 2', diz diretor

Esqueceram de Mim 2 - Perdido em Nova York tem uma ponta marcante de Donald Trump, empresário e ex-presidente americano. A participação, no entanto, não partiu da equipe da produção, de acordo com o diretor Chris Columbus.



Em entrevista ao Business Insider, o cineasta disse que Trump colocou sua participação como condição para que o filme pudesse ter cenas gravadas no icônico Plaza Hotel -- do qual ele era dono na época.



"Nós queríamos filmar no lobby, não podíamos recriar o Plaza em estúdio", contou Columbus. "Nós pagamos a taxa [para filmar no hotel], mas ele também disse: 'a única forma de você usar o Plaza é se eu estiver no filme'. Então nós concordamos em colocá-lo".