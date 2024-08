MÚSICA

Turnê nacional de Maria Bethânia e Caetano Veloso estreia no Rio de Janeiro

Começou! Após meses de espera, o primeiro show da turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia aconteceu neste sábado (3), no Rio de Janeiro. A turnê estreou, com ingressos esgotados, na Farmasi Arena. O espaço terá outros três shows, nos dias 04, 10 e 11 de agosto.

Com um dos shows mais esperados do ano, os irmãos Veloso se reencontram 45 anos depois da histórica apresentação no Teatro Santo Antônio (Escola de Teatro de Salvador) e no Canecão.