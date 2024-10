NOVIDADE

TV Brasil lança projeto milionário para sua primeira novela original

A informação foi divulgada como parte do edital Seleção TV Brasil, lançado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), com investimento total de R$ 110 milhões em produções audiovisuais independentes.

Com a Agência Nacional do Cinema (Ancine), por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav), o edital abrange sete linhas temáticas: infantil, infanto-juvenil, natureza e meio ambiente, futebol feminino, sociedade e cultura, produção e finalização de longas-metragens, e coprodução de novela.