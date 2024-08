OPORTUNIDADE

TV Cultura reapresenta entrevista que Clarisse Lispector pediu para ser divulgada após sua morte

Conversa com repórter Júlio Lerner, em 1977, vai ao ar nesta quinta-feira (8)

A TV Cultura reapresenta, em celebração dos 55 anos da emissora, um especial com a última entrevista concedida pela escritora Clarice Lispector ao repórter Júlio Lerner, em 1977. A conversa vai ao ar nesta quinta-feira (8). Depois da gravação, Clarice pede que o bate-papo só vá ao ar após a sua morte, que ocorreu 10 meses depois, em dezembro do mesmo ano. Com apresentação de Gastão Moreira, vai ao ar a partir da meia noite.