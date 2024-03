FAKE NEY

TV mexicana comete gafe e entrevista falso Neymar por engano

O sósia do jorgador brasileiro Neymar Jr. continua causando pelo mundo. Dessa vez, uma emissora de TV mexicana acabou criando uma confusão entrevistando o sósia do jogador em uma partida do Copa dos Campeões da Concacaf entre América e Chivas, no Estadio Azteca.