HOMENAGEM

Ufba entrega título de Doutor Honoris Causa ao cineasta Orlando Senna

Cerimônia ocorreu nessa segunda-feira (4); filme 'O amor dentro da câmera' será exibido nesta terça-feira (5)

Tharsila Prates

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 09:13

Orlando Senna, baiano da Chapada Crédito: Arquivo CORREIO

O cineasta, escritor, jornalista e gestor cultural Orlando de Salles Senna agora é Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). O título foi entregue a ele nessa segunda-feira (4), no Salão Nobre da Reitoria, no Canela.

O baiano Orlando Senna nasceu no distrito de Estiva, hoje Afrânio Peixoto, no município de Lençóis, na Chapada Diamantina, em 25 de abril de 1940. O pai, envolvido com a política, e a mãe com o teatro amador são exemplos fundamentais para a construção da sua biografia.

Quando chega a Salvador, Orlando participa intensamente da vida político-cultural da virada dos anos 50 para os 60 no Brasil e na Bahia, onde ocorre uma verdadeira revolução cultural na qual a Ufba, onde Senna estuda Teatro e Direito, abre espaços para uma produção acadêmica efervescente.

"Para produzir um texto desse quilate [o discurso de agradecimento], a gente tem vontade de fazer graça, contar histórias e de, principalmente, abrir os braços e dizer obrigadíssimo. Vocês são gente de Estiva, onde nasci; de Lençóis, onde me criei; de Salvador, onde aprendi a ver o mundo", disse o ex-aluno da Ufba.

A proposta de concessão do título foi do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Prof. Milton Santos (IHAC/ Ufba), a partir do professor Albino Rubim. “Orlando Senna, ao ser múltiplo, articula de maneira primorosa a criação de obras artístico-culturais e a criação de notáveis políticas culturais. Sua capacidade de envolvimento qualificado com diversas áreas culturais é um dom raro”, afirma Albino.

“Orlando Senna faz parte de uma brilhante geração de alunos da Ufba que viveram a universidade de modo multidisciplinar, como se diz hoje, experimentando e misturando as mais diversas áreas de artes, cultura e conhecimento”, diz a professora Linda Rubim, da Faculdade de Comunicação, coautora, junto com Rubim, na construção do Memorial apresentado ao Conselho Universitário da Ufba, para apreciação da proposta de concessão do título de Doutor Honoris Causa a Orlando Senna, o que agora se concretiza.

O cineasta agradece a homenagem no Salão Nobre da Reitoria ao lado do reitor Paulo Miguez e do vice-reitor Penildon Silva Filho Crédito: Reprodução/ TV UFba

O produtor Roberto Santana relembra o convívio com o companheiro e amigo homenageado: "Nos conhecemos desde sua chegada vindo das alturas da Chapada ([Lençóis]. Anos 60 do século passado. Daí em diante formamos juntos em muitas lutas. No CPC, no Vila Velha, no Nós por Exemplo, no jornal IC, na Fundação Teatro Castro Alves, na montagem da peça Marília de Dirceu no próprio TCA, nos churrascos em sua residência na Pituba antiga, na irmandade da vida. E nesta vida, ambos oitenta anos e pedaços passados, venho dar-te um abraço grande e apertado".

Quem encerrou a sessão foi o cantor e compositor Jorge Alfredo. Ele cantou duas músicas em homenagem ao mestre Orlando Senna.

Ainda como parte da homenagem aos cineasta será exibido nesta terça-feira (5), às 18h, no Cinema da Ufba, o filme “O amor dentro da câmera”, um documentário de ensaio intimista, que conta a história de amor e cinema entre Conceição Senna e Orlando Senna, um romance de mais de 50 anos, atravessado pela história latino-americana.