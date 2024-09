RENSGA HITS!

Uma trama musical feita por elas e para elas

É que as rivais serão obrigadas a conviver se quiserem lançar o trabalho de Gláucia (Lorena Comparato) e Raíssa (Alice Wegmann) como dupla sertaneja. O que não contavam era que, com isso, as feridas do passado seriam reabertas.

“Produções audiovisuais dirigidas por mulheres estão felizmente crescendo no país”, diz Carol. Para as diretoras, as vantagens de uma série dirigida por mulheres começam pelo olhar que diretoras dão para as personagens femininas. “O nosso lugar no mundo interfere na nossa maneira de ver”, completa Carol. Mas essas vantagens vão além: a maneira de trabalhar das mulheres também é diferente, mais colaborativa e horizontal. “Nós nos apoiamos muito no processo”, conta Natalia. “Queremos dividir as oportunidades com os diretores homens, ter tanto espaço quanto eles, ser igualmente respeitadas”, diz Isabella.