'Valeu, Natalina': de onde vem o meme viral do mês de dezembro

Conhecido pelos vídeos de comédia no YouTube, o humorista Diogo Defante gravava um vídeo despretensioso para o quadro "Repórter Doidão", em 2019, quando dois garotos que estavam vendendo balas enviaram uma mensagem inusitada de Natal para os espectadores. A gravação se tornou um dos maiores virais de dezembro e é legenda de fotos em todos os natais desde então.



Nas imagens, o Defante aborda os dois meninos, chamados Kayck e Wesley, que vendiam balas no bairro Madureira, no Rio de Janeiro, e pede para um deles enviar uma mensagem de natal.