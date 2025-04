variedades

12 nomes de jogadores de futebol para cachorro

Homenageie seu animal de estimação com opções inspiradas em lendas do esporte mais amado do Brasil

Publicado em 18 de abril de 2025 às 11:09

Colocar nome de jogador no seu cachorro pode ser uma forma divertida de celebrar duas paixões: pets e futebol Crédito: Imagem: Gabriela Bertolini | Shutterstock

O futebol é mais que um esporte no Brasil — é parte da cultura, da identidade e do dia a dia do povo. Ele emociona, une famílias, lota estádios, movimenta bairros inteiros em dias de jogo e cria ídolos que ultrapassam gerações. Não à toa, é conhecido mundialmente como o “país do futebol”. >

Para os tutores que são apaixonados por esse universo, uma forma carinhosa e divertida de expressar essa paixão é escolher um nome de jogador famoso para o cachorro. Afinal, muitos desses craques são lembrados não apenas por seus títulos e jogadas, mas também por suas personalidades marcantes — características que também podem ser vistas nos pets . >

Abaixo, confira 12 nomes de jogadores de futebol para cachorro! >

1. Pelé

Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), o Pelé, é considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos. Com taças de três Copas do Mundo no currículo e mais de mil gols, ele marcou não apenas uma geração, mas a história do esporte. Um nome como Pelé combina perfeitamente com aquele cachorro que se destaca em tudo — seja na inteligência , na simpatia ou na maneira como conquista todos ao redor. >

2. Garrincha

Manuel Francisco dos Santos (1933-1983), conhecido como Garrincha, foi um gênio do drible e é lembrado por sua alegria contagiante dentro e fora dos gramados. Chamado de “Alegria do Povo”, ele era imprevisível, encantador e muito carismático. Se seu cachorro é daquele tipo que vive aprontando, adora correr em zigue-zague e faz todo mundo sorrir com suas travessuras, esse pode ser o nome perfeito para ele. >

3. Zico

Arthur Antunes Coimbra, ou Zico, foi um dos maiores ídolos do Flamengo e da Seleção Brasileira nos anos 1980. Conhecido por sua visão de jogo e por bater faltas com precisão cirúrgica, ele representa inteligência, técnica e equilíbrio. Para aquele cachorro que é focado, aprende comandos com facilidade e tem uma postura mais calma, esse nome é uma homenagem cheia de personalidade. >

4. Romário

Romário de Souza Faria era sinônimo de faro de gol. Com sua movimentação ágil e estilo provocador, conquistou o mundo na Copa de 1994. Ele sempre foi direto, certeiro e com uma autoconfiança marcante. Um cachorro chamado Romário provavelmente será esperto, rápido e terá aquele olhar de quem sabe exatamente o que quer — e como conseguir. >

5. Ronaldo

Ronaldo Luís Nazário de Lima, o “Fenômeno”, foi um dos atacantes mais completos da história. Misturava força, velocidade, habilidade e frieza na hora de finalizar. Superou graves lesões e voltou a brilhar, mostrando resiliência. Para um cão cheio de energia , com personalidade forte e que adora correr atrás da bola (ou do brinquedo), esse nome é uma ótima escolha. >

6. Ronaldinho

Ronaldo de Assis Moreira, o Ronaldinho Gaúcho, encantou o mundo com seu estilo irreverente, dribles mágicos e sorrisos largos. Jogava como se estivesse se divertindo o tempo todo — e era impossível não se contagiar. Se seu pet é alegre, divertido, brincalhão e adora estar cercado de pessoas, esse nome reflete bem esse espírito cativante. >

7. Kaká

Ricardo Izecson dos Santos Leite, o Kaká, ficou famoso por sua elegância dentro e fora de campo. Veloz , educado e sempre respeitoso, foi eleito o melhor jogador do mundo em 2007 pela FIFA e pela revista francesa France Football . Cães que são mais calmos, afetuosos, com um comportamento equilibrado e até um jeito “certinho”, combinam com esse nome. >

8. Neymar

Neymar Jr. é um dos principais nomes do futebol atual, conhecido por seu talento nos dribles, ousadia e estilo marcante. Fora dos gramados, é carismático. Se o seu cachorro tem uma personalidade forte, é vaidoso (gosta de um banho e de se exibir com um laço ou bandana) e vive aprontando, esse nome é uma homenagem divertida e atual. >

9. Cafu

Marcos Evangelista de Morais, o Cafu, foi capitão do penta, em 2002, e um dos laterais mais resistentes da história. Incansável em campo, era admirado pela dedicação, pela liderança e pelo preparo físico impressionante. Esse nome é ideal para aquele cachorro que nunca cansa de brincar, ama correr, passear e está sempre com o rabinho abanando — pronto para a próxima aventura. >

10. Didi

Waldyr Pereira (1928-2001), o Didi, brilhou nas Copas de 1958 e 1962 e ficou famoso pelo chute de “folha seca”, que enganava os goleiros com seu efeito. Era elegante, estratégico e muito criativo. Se seu cão é daqueles que surpreendem com atitudes inusitadas, tem um jeitinho todo especial e parece estar sempre um passo à frente, Didi pode ser o nome ideal. >

11. Taffarel

Cláudio André Mergen Taffarel, o Taffarel, foi o goleiro responsável por defesas históricas nas Copas, principalmente nos pênaltis. Calmo, confiável e sempre pronto quando mais se precisava dele, ele se tornou um ícone da posição. Se seu cachorro é mais tranquilo, protetor e está sempre atento ao ambiente, esse pode ser um nome que valoriza essa personalidade vigilante. >

12. Bebeto