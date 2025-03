variedades

4 grandes tendências de decoração em 2025

Veja como construir ambientes que conciliam beleza, praticidade e bem-estar

Publicado em 4 de março de 2025 às 12:30

Tons neutros ganham destaque na decoração de 2025, bem como o uso de materiais naturais Crédito: Imagem: Followtheflow | Shutterstock

O ambiente em que vivemos impacta diretamente nosso bem-estar físico e mental. Em 2025, a decoração será pensada para criar espaços que favoreçam a tranquilidade, o equilíbrio e a qualidade de vida. A presença de materiais naturais, iluminação adequada e cores acolhedoras será cada vez mais valorizada, ajudando a transformar lares em locais que promovam relaxamento e produtividade ao mesmo tempo. >

Conforme Fernanda Santos, professora do curso de Arquitetura da Faculdade Anhanguera, as inovações em design de interiores estão cada vez mais focadas em atender às necessidades cotidianas, promovendo ambientes que conciliam beleza, praticidade e bem-estar. “Estamos vendo uma crescente valorização de espaços multifuncionais e inteligentes. Em 2025, as pessoas buscam mais do que apenas um ambiente bonito; elas querem espaços que otimizem o tempo, ofereçam conforto e proporcionem um estilo de vida mais prático”, afirma. >

Se você está pensando em renovar a decoração do seu lar, veja, a seguir, quatro tendências! >

1. Móveis modulares e sustentabilidade em alta

Uma das grandes apostas deste ano é o uso de móveis modulares e adaptáveis, que podem ser facilmente rearranjados para atender a diferentes necessidades, seja para trabalho, lazer ou recepção. “A flexibilidade se tornou essencial, especialmente com o aumento do trabalho remoto e a busca por espaços mais versáteis”, explica Fernanda Santos. Além disso, materiais sustentáveis continuam ganhando destaque, com opções que não apenas agradam ao olhar, mas também minimizam impactos ambientais. >

A cor do ano eleita pela Pantone é a mocha mousse, que pode ser bastante utilizada nos ambientes Crédito: Imagem: Followtheflow | Shutterstock

2. Paleta de cores e texturas que trazem aconchego

As cores e texturas também estarão no centro das atenções, mas com uma proposta mais sóbria e acolhedora. Tons neutros e naturais, como off-whites , cinzas e terracotas, ganham destaque em 2025, trazendo aconchego e tranquilidade aos espaços. >

“O uso de materiais naturais, como madeira, pedra e tecidos orgânicos, continua sendo uma tendência forte, já que eles transmitem sensação de acolhimento e conexão com a natureza”, comenta Fernanda Santos. “Isso está ligado, inclusive, à cor do ano 2025, escolhida pela Pantone: mocha mousse , uma cor que traz naturalidade e aconchego aos ambientes”, acrescenta. >

3. Integração da tecnologia

Outra tendência que ganha força em 2025 é a integração da tecnologia aos ambientes de forma discreta e funcional. “Dispositivos como iluminação inteligente, sistemas de som embutidos e controles automatizados, que antes eram considerados acessórios, estão se tornando cada vez mais parte do design integrado, sem perder a estética”, afirma. >

4. Design inclusivo

A professora ressalta também a importância do design inclusivo, que busca criar espaços acessíveis para todas as pessoas, independentemente de suas limitações físicas. “Em 2025, o foco é criar ambientes que atendam às necessidades de todos, oferecendo soluções de acessibilidade e conforto, seja em residências, escritórios ou espaços públicos”, conclui. >