5 dicas práticas para cuidar dos cabelos no verão

Com hábitos adequados, é possível preservar a saúde capilar e aproveitar o melhor da estação

O verão é uma estação repleta de diversão ao ar livre, mas fatores como o calor intenso, a exposição ao sol, o cloro das piscinas e a água do mar podem causar danos significativos aos cabelos. Esses agentes tendem a ressecar os fios, deixando-os quebradiços, sem brilho e com aparência opaca. No entanto, com algumas práticas simples e eficazes, é possível proteger a saúde capilar e manter os cabelos bonitos e hidratados durante toda a estação.