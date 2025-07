variedades

6 dicas para manter a cor dos cabelos coloridos

Especialista compartilha orientações valiosas para transformar o visual com segurança

Portal Edicase

Publicado em 2 de julho de 2025 às 15:09

Cabelos coloridos exigem atenção para manter a cor vibrante Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Colorir os cabelos vai muito além de mudar o tom dos fios — é um ato de expressão e renovação. Para muitos, essa escolha tem um peso especial e está profundamente ligada ao cuidado pessoal. No Brasil, esse hábito é ainda mais marcante. Segundo a empresa de pesquisa de mercado Mordor Intelligence, as tinturas capilares estão presentes em mais de 50% dos lares brasileiros e ocupam o primeiro lugar entre os produtos para cuidados com os fios. >

Mas, apesar de ser um gesto comum, manter a cor vibrante e a saúde dos cabelos exige atenção em cada etapa do processo. Pensando nisso, o hairstylist Du Nunes, embaixador da Keune Haircosmetics, compartilha 6 orientações valiosas para quem quer transformar o visual com segurança e manter os cabelos bonitos e bem tratados por mais tempo. Confira! >

1. Fortaleça a saúde dos fios antes de pintar os cabelos

A primeira recomendação é fortalecer a saúde dos fios antes mesmo de agendar a ida ao salão. A condição da fibra capilar antes da coloração influencia diretamente no resultado final: cabelos saudáveis tendem a apresentar uma cor mais fiel e duradoura do que cabelos danificados. Por isso, quem pretende mudar a cor do cabelo deve, antes de tudo, avaliar se os fios estão bem cuidados para garantir um resultado satisfatório. >

“Se você está pensando em mudar a cor dos fios, a primeira etapa é procurar um cabeleireiro de confiança e realizar uma avaliação completa da estrutura capilar, inclusive com o famoso teste de mecha. Esse cuidado vai garantir um resultado mais bonito e evitar danos desnecessários”, recomenda o profissional. >

2. Aposte em produtos para cabelos coloridos

Após o procedimento de coloração, os cuidados começam já nos primeiros dias. O uso de produtos específicos para cabelos coloridos é indispensável para manter a durabilidade da cor, o brilho e a saúde dos fios. “Sempre indico às minhas clientes produtos profissionais, por conterem fórmulas mais tecnológicas com ingredientes específicos para cabelos com coloração. Eles ajudam a remover a sujeira, a poluição e o acúmulo de finalizadores, sem prejudicar os pigmentos presentes ali”, afirma o o hairstylist . >

Du Nunes recomenda escolher shampoos e condicionadores com ativos de alta performance. “Sempre seguindo as orientações do seu cabeleireiro, que é quem conhece as necessidades do seu fio”, alerta o profissional. >

O extrato de semente de girassol e o LP300, por exemplo, formam uma barreira contra agentes externos responsáveis pelo desbotamento. Já o ácido glicólico atua fortalecendo e protegendo os fios mais sensibilizados. A queratina, por sua vez, restaura a estrutura capilar danificada, enquanto as fórmulas ricas em óleos devolvem a sedosidade, combatem o ressecamento e intensificam o brilho e maciez. “O cuidado com o cabelo não termina no salão. Investir em bons produtos para o dia a dia é fundamental para manter a saúde dos fios e prolongar os resultados da mudança”, afirma o especialista. >

3. Cuidado com agentes externos e fontes de calor

A exposição excessiva ao sol, o uso frequente de ferramentas térmicas, como secadores, chapinhas e modeladores, e até mesmo a poluição podem acelerar o desbotamento da cor e comprometer a saúde do cabelo. Por isso, é fundamental incluir na rotina produtos com ativos que ofereçam proteção contra esses fatores. >

Os raios solares agridem a queratina capilar, deixando os fios ressecados , além de causarem o desbotamento precoce. Lenços, chapéus e bonés também podem ser grandes aliados, principalmente no verão e em regiões mais quentes. Além disso, antes de usar qualquer fonte de calor, é indispensável aplicar um protetor térmico, que ajuda a preservar a cor, reduzir o ressecamento e manter os fios com brilho e movimento. >

É fundamental utilizar produtos específicos para cabelos coloridos após pintar os fios Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

4. Utilize produtos adequados para os fios coloridos

Para o especialista Du Nunes, não é necessário esperar 72 horas para lavar os cabelos após a coloração, desde que sejam utilizados produtos adequados. “Essa não é uma indicação que dou para minhas clientes. Pelo menos não com os produtos que eu uso”, afirma. O essencial, segundo ele, é iniciar os cuidados com uma linha específica para cabelos coloridos já na primeira lavagem, garantindo proteção da cor e tratamento dos fios desde o início. >

5. Evite lavar os cabelos com água quente

A água quente dilata as cutículas dos fios e remove nutrientes essenciais. Além disso, banhos muito quentes podem ajudar a remover a oleosidade natural do couro cabeludo, deixando o cabelo mais seco e quebradiço. “A temperatura ideal da água após a coloração é morna a fria, entre 20°C e 30°C. Isso ajuda a manter os fios selados, com mais brilho e maior retenção da cor”, orienta o profissional. >

Em relação à frequência de lavagens, o ideal é adaptar à rotina de cada pessoa. Quem pratica atividades físicas, por exemplo, precisa lavar os fios com mais regularidade por conta do suor. Para quem não enfrenta esse tipo de situação, a recomendação geral é lavar em dias alternados ou a cada dois dias. >

6. Mantenha os fios coloridos hidratados

Além da manutenção diária, é recomendável incluir na rotina um tratamento mais profundo pelo menos uma vez por semana. Máscaras nutritivas e reconstrutoras são grandes aliadas, e leave-ins multifuncionais podem ser a chave para o cuidado extra.“Você pode utilizar leave-ins ou óleos com fórmulas que ajudam a preservar a coloração, oferecem proteção térmica e também atuam na reconstrução da fibra capilar. Apostar nesse tipo de produto faz toda a diferença, porque otimiza os resultados de forma rápida e eficaz”, finaliza Du Nunes. >