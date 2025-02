variedades

6 tendências de iluminação e decoração para 2025

A estética minimalista e as cores neutras continuarão em alta, mas com toques vibrantes em pontos estratégicos

Portal Edicase

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 12:30

As tendências de 2025 englobam o quiet luxury e os elementos naturais Crédito: Projeto: Giancarlo Filgueiras | Imagem: Emerson Rodrigues

Repaginar um ambiente vai além da escolha de móveis e cores; a iluminação e a decoração, por exemplo, desempenham um papel fundamental na criação de espaços acolhedores e modernos. Neste contexto, em 2025, novas propostas surgem para transformar os espaços, trazendo elegância em diferentes estilos. >

A seguir, Guilherme Santos, especialista em design e tendências da Yamamura, megastore referência na área de iluminação, revela as principais tendências deste ano. Confira! >

1. Iluminação decorativa e inventiva

O uso criativo da iluminação traz cor e dinamismo aos ambientes Crédito: Projeto: Gigi Gorenstein e Philips Hue | Imagens: Emerson Rodrigues e Divulgação Philips

Em busca de uma decoração cada vez mais expressiva e personalizada, as pessoas estão apostando em ambientes mais coloridos e fora do convencional. Por isso, vale evidenciar os móveis e as peças de iluminação que servem como pontos focais no projeto, além de luminárias com formatos incomuns, que resultam em uma atmosfera eclética e vibrante. >

2. Elementos naturais

Elementos naturais também ganham destaque nas luminárias Crédito: Projeto: Giancarlo Filgueiras | Imagem: Emerson Rodrigues

As luminárias que trazem o clima de casa de praia estão em alta, valorizando os acabamentos naturais, como madeira, fibra e tecido, juntamente com os diversos acabamentos de pedra, caso de granilite, travertino, entre outros. Essa tendência combina perfeitamente com as pessoas que buscam hábitos mais sustentáveis, alinhados com o desejo de se reconectar com a natureza de uma sociedade cada vez mais urbana. >

Presentes também em móveis, bancadas, entre outros usos, as pedras comprovam que a experiência tátil continua servindo de inspiração para os mundos do design e da decoração, mas a madeira, material que faz parte da história da arquitetura brasileira, também nunca sai de moda. Em evidência em móveis, objetos e, compondo diferentes estilos de luminárias, a madeira é sinônimo de aconchego e atemporalidade. >

3. As multifaces do vidro

Luminárias de apoio em vidro trabalhado adicionam elegância ao ambiente Crédito: Projeto: Studio Triarq | Imagens: Emerson Rodrigues

Embora a transparência do vidro permaneça em alta durante o ano todo, há uma crescente demanda pelas versões trabalhadas, aplicadas em diferentes situações. Além dos armários, os vidros canelados, texturizados, granulados, entre outros, compõem luminárias e imprimem mais uma camada de sofisticação, mas sem perder a leveza da transparência. >

4. Iluminação versátil e funcional

Sistemas de iluminação contemporâneos aparecem cada vez mais finos para criar projetos inovadores Crédito: Projeto: Duda Porto | Imagem: Emerson Rodrigues

Por proporcionar maior flexibilidade de aplicação e personalização, os sistemas de iluminação continuarão bem presentes nos lares brasileiros, mas com uma atualização importante. Eles aparecem cada vez mais finos e com módulos ainda mais específicos, o que ajuda a criar projetos únicos e inovadores. >

5. Eternamente marrom

O marrom é uma tendência de 2025 que mescla equilíbrio entre as demandas da modernidade e a beleza atemporal (Projeto: Isabella Nalon e decoração de Sula Miranda | Imagem: Emerson Rodrigues) Crédito:

Destaque de muitas temporadas, o marrom promete ganhar ainda mais destaque, especialmente após ser eleito pela Pantone como a cor de 2025 . Quando anunciou o Mocha Mousse no início de dezembro, a empresa, referência mundial de cores, lembrou do conforto trazido pelo cacau, chocolate e café. >

Ainda de acordo com a Pantone, a tonalidade remete também a elementos naturais e encontra equilíbrio entre as demandas da modernidade e a beleza atemporal da criação artística. Desta forma, é ideal para criar ambientes aconchegantes e cheios de personalidade. >

Atemporal, o marrom vai muito além dos dias quentes, combinando perfeitamente com todas as estações e ocasiões. E mais: as apostas indicam que essa tonalidade não se restringirá às opções mais claras e aparecerá em uma rica paleta cromática, composta pelos tons mais suaves até os mais intensos. >

6. Ode ao luxo silencioso

Cores neutras podem fazer parte de projetos sofisticados Crédito: Projeto: Casa GB | Imagem: Emerson Rodrigues

Se, há alguns anos, a ideia de luxo comunicava uma imagem de opulência, a tendência atual se propõe ir pela contramão, apresentando um novo conceito do que se entende como alto padrão. O quiet luxury , ou luxo silencioso, como também ficou conhecido, promove uma estética que ganhou notoriedade nos projetos de interiores. Esse estilo, em alta em 2025, se pauta pela atemporalidade e discrição. >

Mobiliário com design simples e linhas retas traz como foco a praticidade e a funcionalidade, fugindo de ornamentos excessivos. A preferência pelas formas geométricas valoriza o ambiente, especialmente os espaços livres e a circulação. Dentro desse conceito, o emprego das cores é fundamental. A opção por tons neutros ou terrosos denotam uma atmosfera atemporal, sendo que o branco, o bege e o cinza estão entre os mais adotados. >