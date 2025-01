variedades

7 curiosidades sobre o cão de guarda cane corso

Essa raça trata-se de uma escolha especial para quem busca um amigo dedicado e confiável

Apesar de não ser tão popular no Brasil, o cane corso é uma raça imponente e fascinante, conhecida por sua combinação única de força, lealdade e elegância. Descendente dos antigos molossos romanos, esse cachorro carrega uma rica herança como guardião e trabalhador versátil. Com um porte robusto, olhar atento e um instinto natural de proteção, ele é ao mesmo tempo um excelente cão de guarda e um companheiro afetuoso para a família.

1. Descendente direto dos molossos romanos

O cane corso tem uma conexão histórica fascinante. Ele é descendente dos molossos romanos, cachorros utilizados em batalhas para proteger os soldados e as propriedades romanas. Esses antepassados robustos eram símbolos de força e resistência, atributos que o cane corso herdou. Com o passar do tempo, ele se tornou um guardião essencial em fazendas italianas, especialmente na região da Puglia, onde ajudava a proteger rebanhos e propriedades rurais.

2. Aparência que impressiona

A aparência do cane corso combina força e elegância. Ele possui um corpo musculoso e atlético, com uma postura imponente que intimida intrusos. Sua pelagem curta e brilhante é fácil de cuidar e pode apresentar cores como preto, cinza chumbo, fulvo e tigrado, muitas vezes acompanhada por uma máscara escura no focinho. Suas proporções corporais são harmônicas, com o corpo ligeiramente mais longo que alto.