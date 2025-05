variedades

8 curiosidades incríveis sobre o lobo-guará

Com aparência única e papel essencial no Cerrado, essa espécie brasileira encanta pela elegância, mistério e importância ecológica

Publicado em 21 de maio de 2025 às 07:09

O lobo-guará se destaca por seu porte elegante, pelagem avermelhada e pernas longas Crédito: Imagem: Vinicius R. Souza | Shutterstock

O lobo-guará ( Chrysocyon brachyurus ) é um dos animais mais impressionantes da fauna sul-americana, e tem no Brasil seu principal habitat. Símbolo do Cerrado, esse canídeo se destaca por seu porte elegante, pelagem avermelhada e pernas longas — características que despertam a curiosidade de pesquisadores, ambientalistas e até de pessoas que se interessam pela vida selvagem. >

Abaixo, confira algumas curiosidades incríveis sobre o lobo-guará! >

1. Não é um lobo de verdade

Apesar de ser chamado de lobo-guará, esse animal não tem relação direta com os lobos tradicionais do hemisfério norte, como o lobo-cinzento. Ele pertence a um gênero próprio, Chrysocyon , que significa “cão dourado” em grego, e é o único representante dessa linhagem. Isso faz dele um animal único no mundo. Sua aparência, que lembra uma mistura de lobo, raposa e chacal, é resultado da adaptação ao ambiente brasileiro, e não de parentesco direto com outras espécies. >

2. Pernas longas são uma adaptação ao Cerrado

As pernas extremamente compridas do lobo-guará são uma de suas marcas registradas e têm uma função prática: facilitar a locomoção entre a vegetação alta e densa do Cerrado. Com elas, o animal consegue caminhar grandes distâncias e visualizar presas com mais facilidade. Essa adaptação evolutiva também o ajuda a manter uma boa ventilação corporal em dias quentes, contribuindo para a regulação da temperatura do corpo. >

3. É um animal solitário e territorialista

Diferentemente de muitos canídeos, o lobo-guará não vive em matilhas. Ele tem hábitos solitários e ocupa grandes territórios, que podem chegar a 30 km². O contato entre machos e fêmeas acontece basicamente na época de reprodução. Fora isso, cada indivíduo costuma evitar o encontro com outros da mesma espécie, marcando seu território com urina, fezes e vocalizações específicas. >

4. É mais ativo à noite e no começo do dia

Com hábitos predominantemente crepusculares e noturnos, o lobo-guará costuma se deslocar durante o entardecer, à noite e nas primeiras horas da manhã. Esse comportamento está ligado ao clima do Cerrado, que é muito quente durante o dia, e à tentativa de evitar encontros com predadores e seres humanos. Por ser discreto e cauteloso, é raro encontrá-lo em vida livre, mesmo em áreas preservadas. >

O lobo-guará é um animal onívoro e tem uma dieta diversificada Crédito: Imagem: Diego Grandi | Shutterstock

5. Tem uma dieta variada e adora frutas

O lobo-guará é um animal onívoro e tem uma dieta surpreendentemente diversificada. Ele se alimenta de pequenos roedores, aves, anfíbios, insetos e de frutas nativas. A mais conhecida delas é a lobeira, fruta típica do Cerrado que, além de fonte de energia, tem propriedades que auxiliam na proteção contra parasitas intestinais. O consumo de frutas também ajuda na dispersão de sementes, fortalecendo a regeneração das matas. >

6. Se comunica com sons graves e potentes

Ao contrário dos lobos tradicionais, o lobo-guará não uiva. Sua principal forma de vocalização são os “latidos longos”, também conhecidos como roars ou rosnados graves, que podem ser ouvidos a grandes distâncias. Esses sons servem para comunicar presença, atrair parceiros durante o período reprodutivo ou manter rivais afastados do território. É uma forma eficiente de comunicação em ambientes abertos como o Cerrado. >

7. Corre riscos devido à ação humana

Embora protegido por leis ambientais, o lobo-guará enfrenta diversas ameaças. O desmatamento do Cerrado, o avanço da agricultura, os incêndios e os atropelamentos em rodovias são os principais fatores de risco. A caça também ocorre, mesmo sendo proibida. >

Por isso, a espécie é classificada como “quase ameaçada” pela IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza) e como “vulnerável” no Brasil, exigindo esforços de conservação e proteção em todas as regiões onde é encontrada. >

8. É um símbolo cultural e ambiental do Brasil