GASTRONOMIA

Chef escolhida para comandar restaurante no Museu do Louvre cozinhará na Bahia em agosto

Há 23 anos morando em Paris, a chef brasileira Alessandra Montagne retornará ao seu país de origem para participar de jantares especiais. A primeira parada é em São Paulo. Nos dias 14 e 15 de agosto, ela cozinha no Vista Ibirapuera, no rooftop do prédio do Museu de Arte Contemporânea.