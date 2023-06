Filipe Ret aproveita Dia dos Namorados para assumir namoro com Agatha Sá

Filipe Ret aproveitou o Dia dos Namorados para assumir o relacionamento com a influenciadora Agatha Sá. O rapper postou uma foto ao lado da moça, no Instagram, e escreveu "amor livre" na publicação.



Essa é a primeira postagem oficial do casal. Até então, apesar de serem vistos juntos, nenhum dos dois havia declarado publicamente o relacionamento. Segundo o Exta, Ágatha tem acompanhado o cantor em shows e viagens pelo país.