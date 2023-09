'Foi uma tentativa de me vilanizar dentro da história', diz Ícaro Silva sobre Leifert

Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Ícaro Silva relembrou a discussão que teve com Tiago Leifert no final de 2021 por conta do Big Brother Brasil. Na ocasião, o ator disse que "sentia ódio por entretenimento medíocre" ao ser cogitado como um dos nomes do reality. Adiantando a pergunta das apresentadoras, o ator falou sobre ter o direito de comentar sobre qualquer assunto. "Esse negócio do Big Brother, por exemplo, muito disso, é o surto de algo como: 'Você não tem o direito, é um v*** preto, fica quieto no seu lugar'. Tipo, você não tem o direito de falar contra o status quo." "Na realidade, essa história, para mim, é super leve, mas o que me assusta é o tamanho que ela tem, o que virou. Vamos por todas as etapas? Para mim, essa história é um constrangimento geral, de todos nós, seja envolvido ou não. Primeira etapa é a imprensa de fofoca que está sempre tentando prostituir a nossa imagem. Não tenho nenhum problema com fofocas, com quem expõem sua imagem ou vive de falar da sua própria vida, mas eu sou artista, minha profissão, está na minha carteira de trabalho. Então, é isso que estou fazendo e eles sabem disso", falou. "E quando estou num momento lindo da minha profissão, estava fazendo Verdades Secretas 2, a novela um hit, já escalado para outra novela que ia começar em alguns meses, isso já divulgado, a galera começa a divulgar que eu estaria no Big Brother. A gente que entende como funciona essa manipulação da mídia já, entende que isso é aproveitar a imagem de quem está bombando com outro assunto que também está em alta. Só que um dia teve uma matéria aleatória sobre mim e isso me fez surtar. Eu estava numa fase que minha profissão estava ótima, mas estava vivendo um término, então estava pura fúria, com muita raiva, dor, frustração, baixa autoestima, com o coração destruído. E isso é real, a gente nunca sabe o que o outro está passando", confessou.'É uma ameaça?' "(...) Por mais que tenha sido horrível o hate que recebi, comecei a reparar no racismo e homofobobia que vinha junto. E quando ele [Tiago Leifert] escreveu uma carta pessoal, pública, pra mim ficou muito sério. Por que ele cita as minhas finanças? Ele está perguntando o que vou fazer ano que vem? É uma ameaça? Aí a história ficou séria. Fui chamado para o combate e falei: 'Vou entrar uma vez só nessa arena, vou falar o que preciso uma vez só e nunca mais'. Inclusive, aqui [no podcast] é a primeira vez que estou falando sobre isso publicamente", revelou. "Se você vai tentar me colocar no meu lugar, observe o seu, primeiro você tem que entender o seu lugar e se conhecer. Essa expressão é horrorosa, mas para mim, foi muito na tentativa de chutar cachorro morto. A sociedade brasileira se organiza com muita agilidade e eficiência quando é para linchar um corpo preto, seja virtualmente ou fisicamente, isso é um fato. Eu nunca vi ele. As pessoas perguntam: 'Vocês já se falaram depois?' E eu nunca falei antes e nem depois. Nunca o vi, nunca falei, não sei absolutamente nada da vida dele. A única coisa que sabia, que na verdade toda Globo sabe, é que ele é filho de uma pessoa importante [diretor Gilberto Leifert]." "Então, a minha carta de resposta foi no sentido de: 'Você não está ligado qual é o meu rolê e a gente está ligado qual é o seu, então, calma'. O maior constrangimento disso tudo é quando surge a história da filha, não preciso expor a família de ninguém. Entendi que foi uma tentativa de me vilanizar dentro da história", completou.Réplica e tréplica Após o primeiro post de Ícaro, Tiago usou as redes sociais para defender a atração da Globo. Na resposta, ele disse que não tentaria mudar a opinião do ator, que ela havia sido uma "agressão gratuita" com tom de "arrogância". "Sua opinião sobre realities não é uma crítica construtiva e, sim, apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal (aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê!). Achar que o que você faz é superior não é baseado em fatos, é arrogância mesmo", falou. O ator disse ter lido a postagem do ex-apresentador do BBB, e respondeu dizendo "respeitar profundamente a trajetória de quem esteve em reality shows", que sua opinião estava com "certa raiva à cultura da exposição e exploração humanas ao extremo da qual sobrevivem os realities de confinamento", as fake news usando seu nome e agradeceu "aos amigos ex-BBBs que ligaram ou mandaram mensagens de apoio e entendimento".