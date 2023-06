Musical sobre Santa Dulce dos Pobres abre inscrições para artistas; veja como participar

O espetáculo musical "A Peleja da Santa Dulce dos Pobres" abriu inscrições para quem deseja fazer parte da peça. Até 23 de junho, artistas a partir de 18 anos podem se cadastrar para tentar fazer parte do elenco da produção. A inscrição é feita através de formulário e são dez vagas (veja mais abaixo).



As audições serão realizadas em Salvador e estão previstas para o início de julho. O local e horários serão divulgados após a seleção. Os ensaios serão realizados também na capital baiana, com previsão de início para o mês de agosto.