NOVEMBRO NEGRO

Raízes Africanas: Diplomata e físico Ernesto Mané lança livro e faz sessão de autógrafos em Salvador

A obra “Antes do Início” conecta ciência, ancestralidade e literatura em jornada de reconexão com a Guiné-Bissau

Carmen Vasconcelos

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 13:51

O diplomata Ernesto Mané – brasileiro de João Pessoa, com raízes familiares na Guiné-Bissau – transforma em literatura o diário da viagem que, em 2010, realizou para conhecer o país do pai e reencontrar a si mesmo. Crédito: Divulgação

“Sempre me vi como menino negro, isto estava posto desde sempre. Mas quando cheguei à Guiné-Bissau, as crianças me viam como branco e colonizador”. A constatação do diplomata brasileiro Ernesto Mané é uma mostra de como as relações raciais podem ser muito mais complexas. O autor de “Antes do Início” (editora Tinta-da-China) vem a Salvador para um bate-papo com Calila das Mercês, escritora com pós-doutorado pela USP finalista do Prêmio Jabuti 2023 com seu livro de contos Planta Oração, seguido de uma sessão de autógrafos. O encontro acontecerá na Livraria do Gláuber, dia 15 de novembro, às 18h, e busca compartilhar com a Bahia as reflexões suscitadas por sua jornada pessoal..

A vinda do diplomata à Bahia durante o Novembro Negro tem curadoria de Suzane Sena, da Osupa Productions, principal ponte cultural entre Bahia e Nova York. “Trazer Mané a Salvador é uma oportunidade de refletirmos sobre as muitas histórias não contadas que ligam o Nordeste do Brasil à África”, avalia.

Sobre o livro

Em Antes do Início, o físico e diplomata Ernesto Mané – brasileiro de João Pessoa, com raízes familiares na Guiné-Bissau – transforma em literatura o diário da viagem que, em 2010, realizou para conhecer o país do pai e reencontrar a si mesmo. A travessia, que mistura geografia e afeto, torna-se uma jornada de reconhecimento racial e de reconstrução da identidade, marcada pelo abandono, pelo colonialismo e pela busca de pertencimento. Pela primeira vez, é visto como branco – e esse estranhamento abre fendas para compreender a arbitrariedade das fronteiras entre raça, nação e memória.

Quinze anos depois, o agora diplomata revisita aquelas anotações e as transforma num relato sobre a diáspora africana e o esforço de costurar as pontas de uma identidade birracial e binacional. O conceito de ‘t=0’, o tempo zero da física, atravessa a obra como metáfora do instante em que tudo pode ser reconstruído – um ponto de partida para ressignificar identidade e história. Entre a memória e o ensaio, o autor faz da escrita seu laboratório e da linguagem o lugar onde o passado e o presente voltam a se tocar.

Sobre Ernesto Mané

O diplomata e físico Ernesto Mané chega a Salvador para o lançamento de seu livro Antes do Início (Editora Tinta-da-China) — uma obra que entrelaça ciência, ancestralidade e identidade em uma jornada de reconexão com as raízes africanas. Crédito: Divulgação

Nascido em João Pessoa (PB) em 1983, Ernesto Mané é físico, diplomata e escritor de dupla nacionalidade – brasileira e guineense. É formado em Física pela Universidade Federal da Paraíba(UFPB), doutorado pela Universidade de Manchester, no Reino Unido, e pós-doutorado no laboratório TRIUMF (Canadá) e na Universidade de Princeton (EUA). Desde 2014, integra o corpo diplomático do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e, em 2025, foi nomeado Primeiro-Secretário da embaixada brasileira em Buenos Aires.

Serviço:

Bate-papo e sessão de autógrafos: “Antes do Início”, do diplomata e físico Ernesto Mané.

Editora Tinta-da-China. Participação da escritora Calila das Mercês

Quando: 15 de novembro de 2025, às 18h (aberto ao público)

Onde: Livraria do Gláuber – Praça Castro Alves, 5 - Centro, Salvador - BA, no Cine Gláuber

Valor do livro: R$ 74