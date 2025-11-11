SAMBA

Salvador recebe Seminário Nacional do Samba 2025: Tradição e Sustentabilidade em pauta

Evento reúne nomes do samba e especialistas para discutir preservação cultural e práticas sustentáveis no gênero musical

Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17:51

Capital baiana vai reunir sambistas, artistas e profissionais do entretenimento para debater sustentabilidade e a cultura do gênero musical Crédito: DIVULGAÇÃO

A União das Entidades de Samba da Bahia(UNESAMBA) debaterá o gênero musical, um dos mais difundidos na cena cultural brasileira. O Seminário Nacional do Samba acontece dia 18 de novembro, no Arquivo Público Municipal de Salvador – Auditório Makota Valdina, no bairro do Comércio. Em sua terceira edição, o evento busca a valorização e a importância do ritmo para a cultura, articular caminhos viáveis para o fortalecimento mercadológico, desafios da empregabilidade, rentabilidade e sustentabilidade de renda do segmento, além de fomentar o movimento sambista.

Promovido pelo Rota do Samba, projeto criado em 2023 pela UNESAMBA com objetivo de promover as ações sambistas e os festejos, durante o mês que protagoniza as manifestações de matrizes africanas, aliado às celebrações que seguem até do Dia Nacional do Samba - 02 de dezembro. O seminário vai reunir profissionais da produção, empresários, cantores e compositores, pessoal do carnaval e da gestão pública e visa explorar a importância cultural e econômica do ritmo no mercado do entretenimento baiano, destacando as oportunidades de valorização e os desafios enfrentados na captação de investimentos.

A edição deste ano contará com duas mesas de debates: A primeira, às 14h – tema “Blocos Culturais: Guardiões da Memória e da Identidade da Cidade”, sobre o papel dos blocos de samba na preservação da história, identidade e diversidade cultural das cidades, analisando como eles fortalecem o samba, a ocupação da rua e a vivência comunitária, mantendo viva a tradição popular.

A segunda mesa, às 16h – com o tema “Sustentabilidade Cultural: Blocos, Patrocinadores e o Futuro do Samba” vai tratar sobre como a parceria com patrocinadores e a estruturação de ações de mercado podem contribuir para a manutenção e expansão dos blocos culturais, garantindo sustentabilidade financeira e reforçando o valor do samba como patrimônio cultural e motor econômico local.

No final de novembro, dia 30, também realizada pela UNESAMBA, acontece a Caminhada Nacional do Samba. Em sua décima oitava edição, a festa faz parte do calendário oficial da Prefeitura de Salvador. O desfile abre a temporada de manifestações populares e culturais nas ruas da capital baiana. O carnaval fora de época, no centro da cidade, acontece no circuito Osmar (Campo Grande/Avenida) e consegue reunir cerca de 800 mil pessoas. Fazem parte do desfile os blocos Alvorada, Alerta Geral, Pagode Total, Proibido Proibir, Reduto do Samba, Vem Sambar, Amor e Paixão, Samba Popular e Que Felicidade (nesta mesma ordem).

Sobre a UNESAMBA: Criada em 2005, a UNESAMBA trabalha focada no objetivo de preservar a origem e essência do samba na Bahia, profissionalizar e fortalecer as entidades que atuam no gênero, que são destaques da quinta, sexta e sábado do Carnaval de Salvador, quando produz e comercializa cerca de 25 mil fantasias diretamente, gera mais de 5 mil postos de trabalho diretos, realiza mais de 50 horas de música durante a folia momesca baiana, reunindo mais de 60 atrações, nos três dias de Avenida. Fazem parte do conjunto de interesses e ideias das instituições, os blocos Alvorada, Alerta Geral, Pagode Total, Proibido Proibir, Reduto do Samba, Vem Sambar, Amor e Paixão, Samba Popular e Que Felicidade.

Serviço:

O que: Seminário Nacional do Samba – IIIª edição

Quando: 18 de novembro

Onde: Arquivo Público Municipal de Salvador - Auditório Makota Valdina, Rua da Bélgica, 02, no Comércio

Hora: 14h - “Blocos Culturais: Guardiões da Memória e da Identidade da Cidade”

Hora: 16h - “Sustentabilidade Cultural: Blocos, Patrocinadores e o Futuro do Samba”