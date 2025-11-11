Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mercado Iaô celebra cultura afro e empreendedorismo criativo neste domingo em Salvador

Edição especial gratuita movimenta a Ribeira com shows de Majur, Cortejo Afro e Márcia Short, além de feira com 150 empreendedores de moda, gastronomia, arte e bem-estar

  • Foto do(a) author(a) Linda Bezerra

  • Linda Bezerra

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16:21

Mercado Iaô acontece neste domingo (01)
Mercado Iaô acontece neste domingo (16) Crédito: Divulgação

Um domingo de arte, música e inovação

Um dia inteiro dedicado à celebração da cultura afro-brasileira e da diversidade criativa baiana. A edição especial do Mercado Iaô Novembro vai movimentar a Ribeira com arte, música e empreendedorismo criativo neste domingo (16), das 10h às 22h, na Fábrica Cultural.

O evento integra a programação do Novembro Salvador Capital Afro e destaca a presença de 150 empreendedores criativos de diversos segmentos. A programação inclui shows do Cortejo Afro, que recebe como convidada a cantora Majur, e do grupo Sambaiana, com participação especial de Márcia Short.

A entrada é gratuita e solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à Creche Comunitária Ruby.

Feira criativa valoriza pequenos negócios

Nesta edição especial de novembro, empreendedores da Rede Iaô irão expor produtos de moda, design, decoração, bem-estar e gastronomia no Galpão das Artes.

O evento é dedicado à promoção de pequenos e médios negócios, nos quais criadores e artistas têm a oportunidade de mostrar suas criações, fazer networking e conquistar novos clientes.

Música, arte e espaço infantil

Além da feira, o Mercado Iaô Novembro traz uma programação artística e cultural diversa.

Os shows da banda Sambaiana, com Márcia Short, e do Cortejo Afro, com Majur, prometem celebrar a ancestralidade afro-brasileira e a força feminina da música baiana.

A programação inclui ainda discotecagem da DJ Belle, atividades infantis com Tio Beto e o Parque Móvel, além de apresentações do grupo Sambadiar, do Cortejo Iaô com A Pombagem e do Samba Duro da Ladeira.

Economia criativa e oportunidades

Mais que um evento cultural, o Mercado Iaô é um movimento de oportunidades. Há mais de uma década, o espaço conecta arte, cultura e empreendedorismo, fortalecendo a economia criativa local e dando visibilidade a artistas e criadores que fazem da Bahia um território pulsante de inovação.

Reconhecido por transformar a Ribeira em um polo de efervescência criativa, o Mercado Iaô segue valorizando as expressões culturais afro-brasileiras.

“O Mercado Iaô é um grande encontro da cidade com sua própria potência criativa. Aqui, a cultura afro-brasileira se expressa com liberdade, e o empreendedorismo se transforma em oportunidade e celebração”,

destaca Jaqueline Azevedo, diretora executiva da Fábrica Cultural, que realiza o projeto.

O Mercado Iaô é um grande encontro da cidade com sua própria potência criativa. Aqui, a cultura afro-brasileira se expressa com liberdade, e o empreendedorismo se transforma em oportunidade e celebração

Jaqueline Azevedo

diretora executiva da Fábrica Cultural, que realiza o projeto.da citação

Um espaço consolidado de arte e sustentabilidade

O Mercado Iaô Novembro é realizado pela Fábrica Cultural em parceria com a Prefeitura de Salvador e com apoio do Banco do Nordeste.

Há mais de dez anos, a iniciativa se consolida como um espaço de arte, educação e sustentabilidade, estimulando a criatividade como vetor de desenvolvimento social e econômico.

Serviço

Música e Feira Criativa] Mercado Iaô Novembro

Atrações: Cortejo Afro convida Majur, Sambaiana convida Márcia Short, DJ Belle, Sambadiar, A Pombagem e Samba Duro da Ladeira

Data: 16 de novembro (domingo)

Horário: 10h às 22h

Local: Fábrica Cultural — Largo da Ribeira, Salvador

Ingresso: 1 kg de alimento não perecível (doação na entrada)

Tags:

Empreendedorismo Mercado Novembro Negro

Mais recentes

Imagem - 3 receitas de mingau de aveia saudável para café da manhã ou lanche da tarde

3 receitas de mingau de aveia saudável para café da manhã ou lanche da tarde
Imagem - Peixe assado: 5 receitas saudáveis e deliciosas para o almoço ou jantar

Peixe assado: 5 receitas saudáveis e deliciosas para o almoço ou jantar
Imagem - Pastor da Mantiqueira: conheça raça de cachorro que se destaca pela inteligência

Pastor da Mantiqueira: conheça raça de cachorro que se destaca pela inteligência

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura de cidade na Bahia orienta que moradores fiquem em casa após tiroteios entre facções
01

Prefeitura de cidade na Bahia orienta que moradores fiquem em casa após tiroteios entre facções

Imagem - Governo apresenta proposta de reestruturação do Planserv
02

Governo apresenta proposta de reestruturação do Planserv

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
03

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina

Imagem - Veja os detalhes da proposta do Governo para aumento de mensalidade do Planserv
04

Veja os detalhes da proposta do Governo para aumento de mensalidade do Planserv