Mercado Iaô celebra cultura afro e empreendedorismo criativo neste domingo em Salvador

Edição especial gratuita movimenta a Ribeira com shows de Majur, Cortejo Afro e Márcia Short, além de feira com 150 empreendedores de moda, gastronomia, arte e bem-estar

Linda Bezerra

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16:21

Mercado Iaô acontece neste domingo (16) Crédito: Divulgação

Um domingo de arte, música e inovação

Um dia inteiro dedicado à celebração da cultura afro-brasileira e da diversidade criativa baiana. A edição especial do Mercado Iaô Novembro vai movimentar a Ribeira com arte, música e empreendedorismo criativo neste domingo (16), das 10h às 22h, na Fábrica Cultural.

O evento integra a programação do Novembro Salvador Capital Afro e destaca a presença de 150 empreendedores criativos de diversos segmentos. A programação inclui shows do Cortejo Afro, que recebe como convidada a cantora Majur, e do grupo Sambaiana, com participação especial de Márcia Short.

A entrada é gratuita e solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à Creche Comunitária Ruby.

Feira criativa valoriza pequenos negócios

Nesta edição especial de novembro, empreendedores da Rede Iaô irão expor produtos de moda, design, decoração, bem-estar e gastronomia no Galpão das Artes.

O evento é dedicado à promoção de pequenos e médios negócios, nos quais criadores e artistas têm a oportunidade de mostrar suas criações, fazer networking e conquistar novos clientes.

Música, arte e espaço infantil

Além da feira, o Mercado Iaô Novembro traz uma programação artística e cultural diversa.

Os shows da banda Sambaiana, com Márcia Short, e do Cortejo Afro, com Majur, prometem celebrar a ancestralidade afro-brasileira e a força feminina da música baiana.

A programação inclui ainda discotecagem da DJ Belle, atividades infantis com Tio Beto e o Parque Móvel, além de apresentações do grupo Sambadiar, do Cortejo Iaô com A Pombagem e do Samba Duro da Ladeira.

Economia criativa e oportunidades

Mais que um evento cultural, o Mercado Iaô é um movimento de oportunidades. Há mais de uma década, o espaço conecta arte, cultura e empreendedorismo, fortalecendo a economia criativa local e dando visibilidade a artistas e criadores que fazem da Bahia um território pulsante de inovação.

Reconhecido por transformar a Ribeira em um polo de efervescência criativa, o Mercado Iaô segue valorizando as expressões culturais afro-brasileiras.

“O Mercado Iaô é um grande encontro da cidade com sua própria potência criativa. Aqui, a cultura afro-brasileira se expressa com liberdade, e o empreendedorismo se transforma em oportunidade e celebração”,

destaca Jaqueline Azevedo, diretora executiva da Fábrica Cultural, que realiza o projeto.

Um espaço consolidado de arte e sustentabilidade

O Mercado Iaô Novembro é realizado pela Fábrica Cultural em parceria com a Prefeitura de Salvador e com apoio do Banco do Nordeste.

Há mais de dez anos, a iniciativa se consolida como um espaço de arte, educação e sustentabilidade, estimulando a criatividade como vetor de desenvolvimento social e econômico.

Serviço

Música e Feira Criativa] Mercado Iaô Novembro

Atrações: Cortejo Afro convida Majur, Sambaiana convida Márcia Short, DJ Belle, Sambadiar, A Pombagem e Samba Duro da Ladeira

Data: 16 de novembro (domingo)

Horário: 10h às 22h

Local: Fábrica Cultural — Largo da Ribeira, Salvador