TONS

Veja a nova tendência do cabelo loiro bege-dourado

Após a tendência dos cabelos ruivos e dos morenos iluminados, o loiro retorna com força nesta temporada, mas em uma versão mais suave e natural. O loiro bege-dourado, que vem ganhando destaque nas redes sociais, especialmente no TikTok, combina tons quentes e frios para criar um efeito dimensional, trazendo movimento e elegância ao visual.

Danilo Herbert, renomado hair stylist e colorista da nova geração, explica o sucesso desse tom: “o loiro bege-dourado é versátil, harmonizando com todos os tons de pele. Ele pode ser usado tanto para realçar o loiro de quem já tem cabelos claros quanto para morenas que desejam uma mudança mais sutil e sofisticada.”

Como deixar os cabelos no tom loiro bege-dourado

Manutenção da cor

Outro ponto positivo do bege-dourado é a sua manutenção. “Todo loiro pede um cuidado específico, tanto para prolongar a durabilidade da cor como para manter a saúde dos fios; mas essa é uma versão mais fácil de manter do que as versões mais claras, como o platinado, que exigem retoques mais frequentes para manter a cor vibrante”, explica Herbert.