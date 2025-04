variedades

Veja cuidados importantes para prevenir zoonoses

Algumas doenças podem ser transmitidads de animais para seres humanos

As doenças transmitidas por animais, conhecidas como zoonoses, têm se tornado uma preocupação crescente entre tutores e profissionais de saúde. Propagadas por meio de mordidas, arranhões, fezes ou contato com secreções de seres infectados, elas podem afetar tanto os animais de estimação quanto os seres humanos. Algumas das mais comuns são raiva, toxoplasmose, sarna, leptospirose e giardíase. >

Higiene é fundamental para a prevenção de doenças

Além dos cuidados com os pets , a prevenção das zoonoses envolve medidas simples no dia a dia. Lavar as mãos após o contato com os animais, evitar o contato com fezes e secreções e garantir que os bichinhos utilizem antiparasitários regularmente são práticas que ajudam a diminuir os riscos de contaminação. >