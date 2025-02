variedades

Veja os sintomas da síndrome da disfunção cognitiva

Atenção dos tutores garante mais saúde, conforto e qualidade de vida aos animais na terceira idade

A ação visa sensibilizar as pessoas sobre as necessidades específicas dos animais idosos, promovendo uma melhor qualidade de vida e longevidade. Assim como os humanos, eles também enfrentam desafios à medida que envelhecem, e é fundamental que os tutores estejam preparados para oferecer o suporte necessário. >

Síndrome da disfunção cognitiva

Sinais de alerta e tratamento

É importante ficar atento aos sinais de disfunção cognitiva canina. Para isso, o Prof. Dr. Renato Silvano Pulz ressalta que os tutores devem observar o comportamento do cão. Caso haja alteração no sono, xixi e cocô em locais fora do comum, mudança de comportamento, esquecimento de comandos aprendidos e diminuição da orientação, fazendo com que o animal fique perdido pela casa, é indicado procurar um veterinário. >