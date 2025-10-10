LEVE A CRIANÇADA

Veja atividades para curtir com a garotada neste fim de semana

Tem teatro, dança, música, oficinas e eventos em shoppings de Salvador

Doris Miranda

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 06:00

Show do Playgrude, Baile do Cabelo Maluco e peça Os Saltimbancos Crédito: divulgação

Neste fim de semana toda criança quer se divertir, conhecer novas coisas e receber um pouco de atenção. Se forem atividades que estimulem o lúdico e seu crescimento como cidadão melhor ainda. Selecionamos algumas opções para todos os bolsos para você levar seus pequenos - e aproveitar o lazer em família.

Que tal curtir o show gratuito que o grupo Playgrude faz no domingo (12), no Largo Tereza Batista, a partir das 16h? Com músicas autorais, a cantora Marcela Bellas e cia mostram que a infância é muito bacana. Participações do cantor Arthur Luz (ex The voice Kids), da atriz Jell Oliveira e do dançarino Deco Almeida.

No domingo também tem apresentação dupla da peça Os Saltimbancos no Teatro Jorge Amado, na Pituba. As sessões acontecem às 11h e às 16h e os ingressos custam R$ 80 | R$ 15. A história é clássica e conta sobre a amizade e as aventuras de um grupo formado por um cachorro, um burro, uma galinha e uma gata.

A prefeitura também preparou uma programação para a criançada. A maratona inclui teatro de fantoches, oficinas de grafite, música e dança urbana, shows de comédia e pocket shows, contação de histórias, oficinas de escrita criativa, cinema infantil e espetáculos artísticos-culturais em diferentes espaços da cidade. Hoje (10), das 8h às 12h, será apresentada no Parque da Cidade, Itaigara, a peça O Mundo Fantástico de Dias Gomes, do Teatro de Fantoches da FGM, em parceria com a Biblioteca Municipal Nair Goulart. A montagem dá vida, de forma lúdica, a personagens icônicos como Porcina, João das Asas, Sinhozinho Malta e o Bem Amado.

Nesta sexta, o Espaço Boca de Brasa Cajazeiras recebe o Cine Clube – Animaí, das 8h às 12h. No sábado (11), das 15h às 19h, o grupo Armenguinho apresenta o show de comédia Improvisaê. Já no domingo (12), das 10h às 13h, será realizado o espetáculo de dança O Menino Mais Bonito da Noite. Os ingressos variam de R$ 5 a R$ 15, dependendo da modalidade.

Na sexta (9), às 14h, acontece a Aula Pública e Mostra de Dança – Ballet Efraim no Espaço Boca de Brasa Subúrbio 360°, com exibição das coreografias aprendidas pelos alunos nos últimos dois meses. Na Pinacoteca do Beiru, nesta sexta (9), das 17h às 20h, será realizada a Oficina de Teatro Ará Izô. No sábado (11), das 9h às 13h, acontece Oficina de Grafite e Pintura, e às 14h30, o Cinematografinho, com sessão de curtas-metragens para crianças, com participação de cineastas convidados. Acontece nesta sexta também no Hora da Criança do Rio Vermelho, às 16h, o projeto Território da Brincadeira, que oferece oficinas de teatro, artes circenses, dança, música.

Na Casa do Rio Vermelho, a casa oferece, no domingo (12), a partir das 10h, a visita guiada Amados Animais, que apresenta aos pequenos os bichos que marcaram a vida e a obra da família Amado. À tarde, às 15h, acontece a Amada Gincana, atividade inspirada na vida e na obra do casal de escritores.