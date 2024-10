DIVERSÃO ANIMAL

Veja dez atrações pet friendly para curtir neste final de semana

CORREIO preparou lista com opções que incluem desde parques até passeios culturais

Larissa Almeida

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 22:00

MAM-BA Crédito: Divulgação/MAM-BA

Os pais e mães de pets que buscam locais para levar os seus bichinhos em Salvador até pouco tempo atrás encontravam dificuldade para encontrar opções variadas. No entanto, há uma tendência crescente de espaços pet friendly, o que tem aumentado o leque de restaurantes, cafés, parques e até hotéis, que estão cada vez mais preparados para receber animais de estimação. Esses lugares costumam disponibilizar áreas específicas com água, brinquedos e, em alguns casos, cardápios específicos para os pets. O CORREIO preparou uma lista com dez atrações que podem ser curtidas ao lado dos amiguinhos de quatro patas e já podem ser visitados neste final de semana. Confira abaixo:

1) Passeio no Dique do Tororó

O Dique do Tororó conta com uma imensa área verde que pode ser ideal para um passeio com o pet. No entanto, é preciso cuidado antes de deixá-los soltos, já que há uma pista de carros ao lado do Dique.

Endereço: Rua Presidente Costa e Silva, Nazaré, Salvador

2) Piquenique no Parque da Cidade

Outra opção de lazer ao ar livre, o Parque da Cidade é ideal para caminhadas e interação entre os pets. Vale a pena levar um lanche para fazer piquenique ou, se preferir, comprar algumas das iguarias vendidas nas barraquinhas e bancas ao longo do Parque. Para a ocasião ficar perfeita, certifique de levar a comida do bichinho e aproveitar o momento com ele.

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, s/n – Itaigara, Salvador – BA, 41815-420 Salvador, Bahia, Brasil

Horário de funcionamento: Terça a sábado, das 5h às 22h; Domingos e feriados, das 5h às 19h

3) Pôr do sol no Mirante Wildberger

O Mirante Wildberger, mais conhecido como Mirante da Vitória, é um dos mirantes com vista para o pôr do sol. O espaço é público e costuma reunir principalmente a cachorrada.

Endereço: Largo da Vitória - Vitória, Salvador - BA, 40081-305

4) Passeio no Shopping

Quem quer fazer compras, ir ao cinema ou comer algo diferente no shopping não precisa mais deixar o amigo de quatro patas em casa. Em Salvador, o Shopping da Bahia, Shopping Paralela, Shopping Barra, Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Paseo Itaigara são pet friendly, mas costumam ter restrições quanto ao porte do animalzinho. Antes de ir, vale a pena checar o regulamento deles e se certificar de que o passeio vai ser seguro e divertido para você, o seu animal e as demais pessoas.

5) Day use no Hotel Deville Prime

O Hotel Deville Prime oferece conforto e uma estrutura de lazer em Itapuã. Com piscina no estilo praia, hidromassagem, espaço bangalôs, redários, playground aquático, toboáguas, pista para caminhadas, academia e espaço adulto e infantil, é possível aproveitar os atrativos do hotel sem ter que se hospedar. E o melhor: os animais são mais do que bem-vindos, tendo direito a potes de água e ração. Os cães têm direito a tapete higiênico, enquanto os gatos podem contar com bandeja e areia sanitária. É permitido um pet por apartamento. Os cães e gatos devem ter até 10 kg e mais do que quatro meses. Para reservar o Day Use, basta acessar os canais oficiais do hotel.

6) Dia na Praia da Gamboa de Baixo

A Praia da Gamboa de Baixo é uma das paisagens mais bonitas de Salvador. Apesar do acesso complicado e da necessidade de atenção com a segurança ao redor do local, é possível se divertir com o pet e garantir uma boa vista do pôr do sol.

Endereço: R. Barbosa Leal, 145 - Dois de Julho, Salvador - BA, 40301-155

7) Lanche no Food Park Salvador

Maior parque gastronômico do Nordeste, o Food Park Salvador tem opções de comida que incluem desde a culinária árabe até a francesa. Com área superior a 12 mil metros quadrados, o espaço é ideal para passear com o pet e experimentar um lanche diferente em um dos 30 food trucks. Também é possível desfrutar a vista privilegiada da praia e tirar fotos da paisagem com os bichinhos.

Endereço: Av. Octávio Mangabeira, s/n - Boca do Rio, Salvador - BA, 41706-690 (Antiga sede do Bahia)

Horário de funcionamento: Terça a sexta, das 17h às 23h; Sábado e domingo, das 16h às 23h.

8) Almoço no Restaurante Platô

Se o objetivo é explorar a culinária da cidade sem abrir mão da companhia do pet, vale a pena se programar para conhecer o Restaurante Platô, que tem ambiente a céu aberto, cardápio variado e música boa.

Endereço: Rua Plínio Moscoso, 25, Jardim Apipema, Salvado – CEP: 40155-810.

Horário de funcionamento: Segunda a quarta: 16h30 à 00h; Quinta: 16h30 à 01h; Sexta: 16h30 às 02h; Sábado: 12h às 02h; Domingo: 12h às 22h.

9) Lanche na Coxinha do Gago

A unidade da Coxinha do Gago, no Imbuí, é o lugar ideal para que os pais e mães de pets deem um passeio na praça e, na volta, parem para comer uma coxinha (tem de todos os tipos) ao lado dos bichinhos.

Endereço: Rua das Gaivotas, 88 – Imbuí.

Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 10h às 23h; Sábado, das 10h à 00h; Domingo, das 16h à 00h.

10) Passeio no MAM

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) é o único que se autointitula pet friendly no estado. O espaço permite a presença de cães e gatos nas áreas externas, especificamente no estacionamento e nos Pátios da Mangueira e do Pôr do Sol, desde que devidamente adestrados e com coleiras e guias/correias para o controle dos donos.

Endereço: Av. Lafayete Coutinho, s/n - Comercio, Salvador - BA, 40301-155