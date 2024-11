FAMOSOS

Veja primeira foto de Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer

Bebê nasceu nesta segunda-feira (11)

O segundo filho de Viih Tube e Eliezer nasceu. Ravi veio ao mundo na noite de segunda-feira (11), com 3,760 kg e 49 cm, em São Paulo. O parto cesárea aconteceu às 19h49.

A informação foi confirmada pelo casal nas redes sociais. Viih Tube e Eliezer já são pais de Lua, filha mais velha do casal, de 1 ano e 7 meses, e ficaram noivos durante a gestação do caçula. Os dois, no entanto, já vivem juntos.