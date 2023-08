Veja quem foi o vencedor de No Limite 2023

Paratleta Dedé. Crédito: Reprodução

O reality No Limite: Amazônia chegou ao fim nessa quinta-feira, 17/8, e teve a primeira pessoa com deficiência a vencer o programa. O paratleta Dedé foi o grande vitorioso e levou o prêmio de R$ 500 mil. Ele disputou a final com Fulý e Raiana.



Após vencer, Dedé disse em discurso que precisou provar o tempo todo que não era um traidor: “As traições, facadas pelas costas, discussões. Todo mundo pensa que eu fui muito traidor, mas não é sobre isso. É sobre o jogo. É sobrevivência.”AdChoices

Durante a trajetória de Dedé no programa, ele foi eliminado e voltou ao jogo pela repescagem. Ao não ser escolhido pelo júri para ir direto para a final, o paulista competiu com Fulý, Carol Nakamura e Greici na semifinal.

No Limite 2023: Eliminados escolhem quem irá para a final

Simoni, Guilherme, Marcus, Euclides, Amanda, Claudio Heinrich e Paulinha tiveram que votar e decidir que participante iria direto para a final, sem precisar disputar a semifinal da competição.

O reencontro com os participantes que ainda estavam no reality foi tenso e teve muita discussão. Simoni trocou farpas com Dedé e o acusou de agir com falsidade.“(...) a gente quer saber agora, como é que a gente faz com tudo isso que você fez, não só pra mim, mas pra todos que estão aqui sentado”, completou ela.

Com três votos, Raiana foi a escolhida para ir direto à final. No Limite 2023:

Campeão foi o segundo a terminar prova da semifinal

Na prova da semifinal participaram Dedé, Fulý, Carol Nakamura e Greici. Para passarem de fase, eles tiveram que montar uma torre com peças, enquanto puxavam uma corda. Fulý e Dedé foram os primeiros a terminarem a prova e se classificaram para a final.

No Limite 2023: Dedé vence o desafio da final

Para a prova que definiu o grande campeão, os participantes restantes da equipe ananeco tiveram que acender tochas em um percurso com Galhada seca, jaula, caixote, emaranhado de cipós e mais obstáculos.

Dedé completou a prova mais rápido, em 7 minutos e 46 segundos e levou para casa os R$500 mil. O paratleta foi seguido por Raiana, que levou R$100 mil por completar a prova em segundo. E Fulý ganhou R$50 mil por ser o terceiro a completar a prova.

Saiba mais sobre André Macedo, o Dedé, campeão do No Limite

André Macedo, conhecido como Dedé, é natural de Valinhos, interior de São Paulo. Ele nasceu com uma má-formação e teve uma dos pés amputados aos dois anos.O paratleta começou a participar de competições com 14 anos de idade, também com atletas não deficientes.