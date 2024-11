ENTRETENIMENTO

Veja todas as novidades da Disney que serão lançadas nos próximos meses

Filmes e série serão lançados e já têm trailers disponíveis; assista

O Rei Leão ganhará uma sequência com "Mufasa: O Rei Leão." O filme estará nos cinemas no dia 19 de dezembro e contará a história do pai de Simba junto ao seu irmão Scar. A obra também mostrará como ele conheceu a leoa pela qual se apaixonou.

Tem novidade também para os fãs da havaiana mais amada do mundo. "Moana 2" será lançado no dia novembro. O evento contou com a presença da dubladora Any Gabrielly, que dubla a garotinha. Ela cantou a nova versão da música do filme e foi aplaudida de pé.