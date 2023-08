Venda de ingressos para shows de Paul McCartney no Brasil começa nesta quinta

O retorno de Paul McCartney ao Brasil foi confirmado pelo próprio artista na segunda-feira e hoje, a partir do meio-dia, fãs do ex-Beatle podem adquirir ingressos na venda geral. A comercialização de entradas da pré-venda, destinada a clientes do Banco BRB, ocorreu na terça, 8.



Paul passará por cinco capitais do País entre novembro e dezembro. Ele inicia a turnê Got Back no dia 30 de novembro em Brasília, no Estádio Mané Garrincha. No dia 3 de dezembro, se apresenta na Arena MRV, em Belo Horizonte. Em 9 de dezembro, é a vez de São Paulo receber o ex-Beatle no Allianz Parque. No dia 13, ele canta em Curitiba, no estádio Couto Pereira. A turnê no Brasil termina com uma apresentação no dia 16 de dezembro no Rio de Janeiro, no Estádio do Maracanã.