Vera Holtz encena livro Sapiens em monólogo

Espetáculo Ficções entra em temporada no Teatro Sesc Casa do Comércio, de 28/8 a 1/9; Clube CORREIO dá 40% de desconto

Da Redação

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 05:00

Vera Holtz no monólogo Ficções Crédito: divulgação

Com mais de 23 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, o livro Sapiens - Uma Breve História da Humanidade, do professor e filósofo Yuval Noah Harari, foi o ponto de partida para o espetáculo Ficções, que traz Vera Holtz em cena sob a direção de Rodrigo Portella, que também assina o texto. O monólogo chega a Salvador para temporada no Teatro Sesc Casa do Comércio, de 28 de agosto a 1 de setembro.

Publicado em 2014, o livro de Harari afirma que o grande diferencial do homem em relação às outras espécies é sua capacidade de inventar, de imaginar coisas coletivamente e, com isso, tornar possível a cooperação entre milhões de pessoas. Mas também o fato de que, apesar de sermos mais poderosos que nossos ancestrais, não somos mais felizes. Partindo dessa premissa, o livro indaga: estamos usando nossa característica mais singular para construir ficções que nos proporcionem uma vida melhor?

Instigado por estas questões e pela inevitável analogia com as artes cênicas – por sua capacidade de criar mundos e narrativas –, o encenador Rodrigo Portella criou um jogo teatral em que a todo momento o espectador é lembrado sobre a ficção ali encenada: “Um dos principais objetivos é explorar o sentido de ficção em diversas direções, conectando as realidades criadas pela humanidade com o próprio acontecimento teatral”.

Em cena, Vera Holtz se desdobra em personagens da obra literária e em outras criadas por Rodrigo, canta, improvisa, “conversa” com Harari, brinca e instiga a plateia e interage com o músico Federico Puppi, com quem divide o palco. Eu gosto muito de poder criar e descriar, de trabalhar com o imaginário da plateia”, destaca Vera.