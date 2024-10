RECUPERAÇÃO

Vera Viel começa fisioterapia e se prepara para radioterapia após cirurgia para remover tumor

"Me recuperando aqui da cirurgia. Já comecei a fazer fisioterapia e, em breve, as sessões de radioterapia. Cura completa", escreveu a influenciadora digital em seus stories do Instagram.

Na época, o tumor já estava em sua coxa, o que fez com que as aulas ajudassem a descobrir a doença. "Eu nunca tinha ouvido falar do sarcoma sinovial das partes moles, raríssimo. A minha recuperação está sendo ótima porque eu sempre treinei e isso ajuda muito. Vemos o agir de Deus quando eu me interesso do nada para fazer aula de muay thai, foi apenas um mês de aula para eu sentir o nódulo", finalizou.