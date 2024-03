EVENTO

Versão brasileira de um dos principais eventos de tecnologia do mundo terá participação de Gilberto Gil

O cantor e compositor Gilberto Gil é uma das atrações confirmadas do Web Summit Rio 2024, versão brasileira de um dos principais eventos de tecnologia e empreendedorismo do mundo. Em sua segunda edição, o encontro acontece entre os dias 15 e 18 de abril, no Riocentro, no Rio de Janeiro.