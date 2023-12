Versão de Mickey Mouse vira domínio público em janeiro; entenda

Os direitos de exclusividade da Disney para a primeira versão do personagem Mickey Mouse estão prestes a expirar. O mascote da empresa foi apresentado ao público em 1928, no curta-metragem “Steamboat Willie”, e esta será a iteração liberada para uso público.



A animação original do rato entrará em domínio público no dia 1º de janeiro de 2024, cerca de 95 anos depois da estreia do personagem em preto e branco. O movimento segue a lei de direitos autorais dos Estados Unidos.