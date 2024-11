BEM DE SAÚDE

Viih Tube recebe alta e vai para casa após internação na UTI

Influenciadora foi para Unidade de Terapia Intensiva três dias depois do nascimento de seu filho, Ravi

Viih Tube recebeu alta do hospital em que estava internada na tarde deste sábado (16), e está em sua casa. Ela havia sido hospitalizada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde a última quinta-feira (14), três dias depois do nascimento de seu filho, Ravi, fruto do relacionamento da youtuber com o ex-BBB Eliezer.