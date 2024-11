MELHORA

Viih Tube deixa UTI, após internação por complicações do parto

Influenciadora precisou passar por uma transfusão de quinta-feira (14), três dias após dar à luz Ravi

A assessoria também confirmou que Ravi, filho recém-nascido do casal, está muito bem e segue na maternidade com a família.

Nesta semana, Viih Tube deu detalhes sobre os sustos do parto e admitiu que teve “intercorrências” que quase fizeram ela e o filho precisarem ir para a UTI no dia do nascimento.