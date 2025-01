MAIS DE R$ 2 MILHÕES NA CONTA

Viih Tube revela que filha de 1 ano é a mais rica da família

Influenciadora e ex-BBB disse que o cachê de Lua Di Felice é bem mais alto que o dela

A ex-BBB Viih Tube participou do podcast Pod Sê nesta terça-feira (14) e revelou que sua filha mais velha, Lua Di Felice, já é mais rica que ela e os outros integrantes da família. A influenciadora disse que a fonte de tanto dinheiro vem dos trabalhos publicitários que a criança participa, sozinha e com os pais.

"[O dinheiro] vem dos trabalhos que ela participa. A minha filha já trabalha com publicidade dentro das minhas redes comigo e ela tem o valor dela, que eu acho que ela merece. É uma coisa que cuido muito, para que sejam marcas muito tranquilas e que respeitem minha filha", conta Viih, ainda ressaltando que Lua já tem mais de R$ 2 milhões na conta bancária.

Por ser uma criança, Viih também explicou que para Lua ser garota-propaganda tem que seguir algumas regras do trabalho infantil. "Não pode fazer uma gravação com a criança em horário escolar, você não pode fazer uma gravação com a criança em um horário que ela não está bem. Tem que ser algo muito rápido. Tem muitas regras para seguir que muitos artistas nem seguem, mas é assim que funciona. É uma criança, ela não é obrigada a estar ali".