RECONHECIMENTO

Vinícola brasileira é eleita uma das 100 melhores do mundo; conheça

Casa Valduga é comandada pela 4º geração da família de origem italiana

Maysa Polcri

Publicado em 17 de novembro de 2024 às 18:26

Casa Valduga oferece cursos e visitas Crédito: Divulgação

Apenas uma vinícola brasileira integra a lista das 100 melhores de 2024, segundo o prêmio World's Best Vineyard. A escolhida foi a a Casa Valduga, do Rio Grande do Sul, que foi eleita a 58ª melhor do mundo pelo juri de quase 500 especialistas. A vinícola concentra produção em três regiões do estado e tem rótulos presentes em mais de 20 países.

A história da Casa Valduga teve início em 1875, com a chegada dos primeiros imigrantes da família Valduga no Brasil. Vindos da cidade de Rovereto, ao norte da Itália, cultivaram os primeiros parreirais no coração do que hoje é o Vale dos Vinhedos. Hoje, a vinícola é comandada pelos irmãos Erielso, Juarez e João Valduga.

A marca produz vinhos, espumantes, licorosos e destilados. A Casa Valduga também possui uma cave, espaço subterrâneo que armazena garrafas, com capacidade para mais de 6 milhões de unidades. A vinícola já recebeu mais de 300 prêmios nacionais e internacionais.

Para quem tem curiosidade, é possível conhecer a Casa Valduga, que oferece uma série de experiências aos clientes. Um deles é o Tour Essencial, que conta com um passeio pela vinícola e degustação de cinco vinhos.

O visitante percorre os ambientes de produção, a cave dos vinhos tintos, cave de espumantes, caves das barricas de carvalho e área de envase e rotulagem. A experiência custa R$150 por pessoa.

A Casa Valduga também oferece curso de análise sensorial de vinhos. Ele é dividido em duas etapas e tem duração de quatro horas. O valor é R$450 por pessoa.