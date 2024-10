VINHO

Feira de vinhos Wine Dez vai reunir mais de 50 vinícolas em Salvador

Evento contará com a participação de 50 vinícolas, de países como o Brasil, Chile, Argentina, Portugal, França, Itália, Estados Unidos, Espanha e Uruguai

A quarta edição da Wine Dez, maior feira de vinhos do Norte e Nordeste, será realizada na próxima sexta-feira (1), das 19h às 21h30, no Shopping da Bahia.

O evento, que é produzido pela Casa Dez e a Licia Fabio Produções, contará com a participação de 50 vinícolas, quase o dobro da edição anterior, de países como o Brasil, Chile, Argentina, Portugal, França, Itália, Estados Unidos, Espanha e Uruguai, dentre outros.

Marcas como a Vik, Perez Cruz, Villa Antinori, Casa Freve, Susana Balbo e Garibaldi, dentre outras, apresentarão, no total, cerca de rótulos para degustação. Os participantes terão a oportunidade de conhecer os produtores e tirar dúvidas sobre os rótulos e se aprofundar mais no universo dos vinhos.

“Estamos trazendo o dobro de expositores do ano passado, o que torna esta edição ainda mais especial”, afirma Marcos Gordilho, CEO da Casa Dez.

Para Licia Fabio, esta edição está ainda mais robusta do que a do ano passado. “Este ano ganhamos o apoio de importantes consulados, como o da França, Chile, Argentina e Portugal, que garantem uma chancela e uma representatividade internacional de peso no evento”, acrescenta a promoter.