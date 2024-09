TERCEIRO PARTO

Virginia Fonseca faz desabafo após nascimento do filho: ‘Extremamente exausta’

A influenciadora digital Virginia Fonseca, que deu à luz seu terceiro filho, José Leonardo, no último domingo (8), usou as redes sociais nesta sexta-feira (13) para desabafar sobre o cansaço extremo que tem sentido desde o nascimento do bebê. Casada com o cantor Zé Felipe, ela compartilhou com seus seguidores que o pós-parto está sendo especialmente exaustivo.