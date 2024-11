FAMOSOS

Virginia Fonseca revela relação sexual com Zé Felipe no primeiro encontro

A revelação ocorreu durante o programa "Sabadou", do SBT

Vitor Rocha

Publicado em 17 de novembro de 2024 às 14:05

Virginia Fonseca e Zé Felipe Crédito: Reprodução

A apresentadora do programa “Sabadou”, exibido pelo SBT, Virginia Fonseca, compartilhou no último sábado (16) que teve relações sexuais com Zé Felipe logo no primeiro encontro. A revelação ocorreu durante o quadro “Se Beber, Não Fale”, em que a cantora Lexa, uma das convidadas da atração, fez uma pergunta direta.

“Quando você e o Zé Felipe se conheceram, quanto tempo levou para o ‘vapo vapo?’”, questionou Lexa. Sem fugir da resposta, Virginia pediu à sua mãe, Margareth Serrão, que tampasse os ouvidos antes de contar a história.

“A gente estava na pandemia e o Zé foi pra Londrina me ver. E aí eu pensei: ‘Quando que eu vou ver esse gato novamente?’. Achei que nunca mais teria essa oportunidade”, iniciou Virginia. Ela continuou detalhando: “Ele chegou, e a gente já ficou. Fui embora e no sábado de manhã eu voltei. A gente ficou de novo e ele me pediu em namoro.”

A apresentadora destacou a intensidade do encontro, que acabou sendo o ponto de partida para o relacionamento com o cantor.

Encontro com o ex

Em outra edição do “Sabadou”, a influenciadora surpreendeu ao confessar que havia se encontrado com seu ex-namorado um dia antes de conhecer Zé Felipe.