46 ANOS

Viúvo de Paulo Gustavo comemora da em que seria aniversário do humorista: 'Saudade'

Comediante completaria 46 anos nesta quarta-feira (30)

Na data em que o humorista Paulo Gustavo completaria 46 anos, esta quarta-feira (30), Thales Bretas, viúvo do comediante fez qustão de lembrar da data e compartilhar com os seguidores um parabéns e mensagem de saudade.

Na publicação, Thales levou fotos de família com Paulo e os dois filhos que adotaram juntos. "Hoje é o Dia do Humor no Brasil porque foi o dia que nasceu um grande gênio nessa arte, que eu tive a sorte de ter ao meu lado por 8 anos", disse.