Viúvo de Paulo Gustavo desabafa sobre criar filhos sozinho

Com a morte do ator Paulo Gustavo, em 2021, o médico dermatologista Thales Bretas, viúvo do artista, precisou tomar conta sozinho dos dois filhos do casal, Romeu e Gael.



Em conversa ao programa Papo de Segunda, realizado nesta segunda-feira (26), no GNT, o médico contou que conseguiu se equilibrar com a rede de apoio da família do artista. A mãe, dona Deia, e a madrasta do ator, Penha, foram essenciais no início do luto.



“Deia e Penha [madrasta de Paulo] sempre me ajudam muito, a gente se manteve muito próximo. E acho que esses laços foram constituídos a partir do momento que a gente constituiu essa família. Na nossa lua de mel a gente levou nossas duas famílias", contou Thales.