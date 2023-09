Vladimir Brichta será o grande vilão do remake de Renascer

Vai ser de Vladimir Brichta o papel Teodoro, o grande vilão de Renascer, remake que entra no ar assim que acabar Terra e Paixão. Na versão original, Herson Capri viveu o fazendeiro. A última novela do ator de 47 anos na Globo foi Quanto Mais Vida, Melhor!. Recentemente, ele também fez uma participação na série Cine Holliúdy.



Matheus Nachtergaele também fará o remake de Bruno Luperi. Outro ator confirmado é Fabio Lago, como Venâncio, pai de Maria Santa. Já Antonio Calloni viverá o coronel Belarmino, papel que coube a José Wilker na versão original. E Juliana Paes chegou a um acerto para viver Jacutinga, misteriosa dona do bordel que foi interpretada por Fernanda Montenegro.