CHÁ DE REVELAÇÃO

'Vou ser mãe de uma menina chamada Clara', revela Graciele Lacerda

Mulher de Zezé di Camargo também explicou o significado do nome escolhido

Graciele Lacerda ficou surpresa com o anúncio de que vai ser mãe de uma menina. Depois do chá revelação, na tarde deste domingo, 25, ela comentou nas redes sociais que achava que teria um menino com Zezé di Camargo. Os dois oficializaram a relação durante o evento - também para a surpresa de Graciele.